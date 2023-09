MSI Immerse GH50 Wireless, la recensione delle cuffie da gaming equilibrate e con un buon prezzo

La fascia di prezzo attorno ai 100€ risulta tutt'oggi quella con maggiore concorrenza nel mercato degli headset da gaming. MSI ha deciso di voler competere con i suoi concorrenti proprio su questo arduo terreno di battaglia, proponendo le nuove Immerse GH50 Wireless. Come lascia suggerire il nome stesso, si tratta di cuffie senza fili, compatibili con tutte le moderne macchine da gioco e dotate di un microfono rimovibile per le comunicazioni online. Dal punto di vista del design, già a prima vista, noterete che si tratta di un dispositivo molto sobrio, con un'estetica elegante, che può essere adatta anche all'ufficio, oltre che alle postazioni da gioco. Come dicevamo poc'anzi, competere in questo settore non è affatto semplice, in quanto numerosi produttori hanno già avuto modo di dire la loro. Sulle nostre pagine abbiamo già visto in azione le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2, oppure le Corsair HS65 Wireless o le HS55 Wireless. Le cuffie MSI Immerse GH50 Wireless saranno riuscite a conquistare la nostra attenzione e fiducia portando qualche elemento innovativo rispetto alla concorrenza?

Caratteristiche tecniche Qui potete apprezzare una panoramica sulle specifiche tecniche delle cuffie MSI Immerse GH50 Wireless Sotto il profilo tecnico le MSI Immerse GH50 Wireless si presentano come delle cuffie over-ear con dei driver classici da 50 millimetri realizzati in neodimio. La risposta in frequenza copre come nella maggior parte dei prodotti lo spettro udibile, quindi dai 20 Hz fino ad arrivare ai 20 KHz con un'impedenza di 32 Ohm. Sul fronte connettività, pur essendo delle cuffie wireless, permettono anche un collegamento cablato tramite il cavo jack da 3,5 millimetri incluso nella confezione. In modalità senza fili invece, potrete sfruttare il dongle USB con connettività 2,4 GHz, che si può connettere facilmente ad un qualsiasi dispositivo compatibile eventualmente tramite il comodo adattatore USB-A/USB-C presente in confezione. La lista delle macchine da gioco alle quali potrete abbinare le Immerse GH50 Wireless comprende tutte le moderne console e computer. Purtroppo per le console Xbox, la connettività compatibile è solamente quella cablata via cavo jack da 3,5 millimetri, connesso direttamente al controller. Inoltre, non è possibile utilizzare le cuffie con gli smartphone e tablet ed in generale con tutti i dispositivi Bluetooth, vista la totale assenza di un modulo che supporti questo standard. Una delle caratteristiche peculiari di queste Immerse GH50 Wireless è la loro bassa latenza nella comunicazione wireless. MSI promette soli 18 millisecondi di attesa tra l'invio dei dati dalla sorgente, fino all'arrivo dell'audio in cuffia. Si tratta di un ritardo minimo, anche se chiaramente rimane superiore a quello degli headset cablati, che si aggira attorno ai 5-10 millisecondi. Lo standard di comunicazione Bluetooth ha invece una latenza media di 48 millisecondi fino ad un massimo di 300 millisecondi. La scatola delle MSI Immerse GH50 Wireless contiene anche una sacca in materiale sintetico Il microfono rimovibile è di tipo omnidirezionale e permette di catturare le frequenze della nostra voce dai 10 ai 10.000 Hz, senza la cancellazione attiva del rumore. Quest'ultima è del tutto assente anche in cuffia e si potrà quindi contare esclusivamente sull'isolamento passivo offerto dai cuscinetti rivestiti in similpelle. Infine vogliamo fare una piccola menzione all'autonomia dichiarata che raggiunge le 22 ore: nulla di straordinario, ma decisamente in linea con altri prodotti in questa fascia di prezzo. Possiamo però utilizzare le cuffie mentre le stiamo caricando con il cavo USB-C incluso nella confezione, magari tramite un powerbank per mantenere la flessibilità di utilizzo wireless del prodotto. Scheda tecnica Tipologia: cuffie over-ear

Design L'archetto delle MSI Immerse GH50 Wireless è regolabile con il classico meccanismo a scatto, posizionato in modo più elevato del solito Le cuffie MSI GH50 Wireless sono realizzate in diversi materiali plastici, alternati da un'elegante similpelle e sorretti da una struttura interna in alluminio, la quale garantisce una buona flessibilità, senza sacrificare la giusta aderenza al cranio. Abbiamo trovato interessante la scelta del produttore di posizionare il classico meccanismo di regolazione a scatto nella parte alta dell'archetto, andando un po' controcorrente rispetto ad altri prodotti di questa tipologia. La soluzione adottata si traduce da un lato in una regolazione leggermente più complessa dell'altezza dei padiglioni sull'asse verticale, dall'altra però, una volta posizionati questi rimarranno molto più stabili, anche quando andremo ad indossare svariate volte l'headset. I materiali che ricoprono la struttura portante, dall'archetto ai padiglioni, sono realizzati in un'elegante plastica opaca, molto piacevole al tatto. Lo stesso però non possiamo dire della parte esterna dei padiglioni, che tradisce un po' il look elegante con una plastica di qualità inferiore, che trasmette la sensazione tipica dei prodotti molto economici. Complessivamente abbiamo apprezzato la scelta di MSI nell'apportare un design semplice e minimale, lontano dai classici dispositivi da gaming ricchi di led RGB ed altri elementi vistosi. La parte inferiore dell'archetto è rivestita da similpelle, imbottita con un soffice materiale in memory foam, che garantisce un contatto piacevole con la sommità della testa. Lo stesso possiamo dire anche dei cuscinetti posizionati nella parte interna dei padiglioni. Questi si adattano molto bene alla forma del cranio, sfruttando anche un buon grado di mobilità visto che possono essere leggermente ruotati su se stessi di circa 15 gradi in senso orario e antiorario. La pressione esercitata dall'archetto stringe a sufficienza i cuscinetti intorno al cranio con un buon equilibrio per non infastidire chi utilizza le cuffie e al contempo rimanere bene ancorate alla testa se si dovessero fare dei movimenti bruschi. Purtroppo la profondità dei cuscinetti non ci è sembrata sufficiente per le persone con delle orecchie grandi, in quanto queste ultime potrebbero entrare in contatto con la superficie sintetica interna che ricopre i driver. Inoltre, la similpelle con la quale sono rivestiti i cuscinetti presenta il classico problema del calore che si trasmette sulla superficie attorno alle orecchie, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno. In compenso è presente un discreto grado di isolamento passivo. Purtroppo i cuscinetti dei padiglioni delle MSI Immerse GH50 Wireless non hanno uno spessore elevato Dal punto di vista dei comandi disponibili, MSI ha optato per una serie di pulsanti e controlli molto basilare. Le cuffie di fatto non presentano particolari funzionalità o duplici collegamenti wireless da gestire direttamente con il dispositivo. Troviamo quindi un pulsante di accensione, uno per mutare il microfono e una rotella per la regolazione del volume. Quest'ultima è a scorrimento infinito e va ad influire direttamente sul volume del sistema, qualora usassimo l'headset su PC. Ci sono poi due ingressi: una porta USB-C per la ricarica del dispositivo e l'ingresso jack per il microfono rimovibile. Parlando proprio di quest'ultimo, non abbiamo compreso a fondo la scelta dell'azienda di renderlo rimovibile. Vista l'assenza della connettività Bluetooth, facciamo veramente fatica ad immaginare che l'headset possa essere usato anche al di fuori dell'abitazione per l'ascolto di musica o altri contenuti. Il cavo jack per questo tipo di utilizzo ci sembra ormai piuttosto datato e quindi non vediamo il senso di dover rimuovere il microfono rischiando di smarrirlo temporaneamente o di rovinare il connettore in qualche modo. Il microfono può essere inoltre piegato a piacimento, per posizionarsi meglio davanti alla nostra bocca. Piegandolo però, sentirete dei rumori non rassicuranti provenire dall'interno, come se la componentistica non fosse ben ancorata alla struttura portante in plastica flessibile.

Esperienza d'uso Il microfono rimovibile delle MSI Immerse GH50 Wireless è realizzato in una plastica flessibile per poterlo posizionare al meglio davanti alla bocca Estraendo per la prima volta le GH50 Wireless dalla scatola in cartone, abbiamo notato che, oltre alle cuffie, MSI ha incluso nella confezione anche una pratica sacca realizzata in materiale sintetico, insieme ai vari cavi e adattatori dei quali vi abbiamo già parlato in precedenza. Si tratta sicuramente di un'aggiunta apprezzata, soprattutto per un prodotto in questa fascia di prezzo. Ci teniamo a sottolineare come ormai l'immediatezza d'uso di questi prodotti wireless non abbia praticamente nulla da invidiare alle loro controparti cablate, in quanto, una volta connesso il dongle USB ad una qualsiasi sorgente audio compatibile è possibile lanciarsi nelle partite senza particolari procedure di accoppiamento o simili complicazioni. L'unico difetto è rappresentato dall'incompatibilità delle console Xbox con la connettività wireless. Una problematica già nota che si può risolvere solo collegando le cuffie tramite il cavo jack al pad da gioco. Una volta indossate, queste cuffie praticamente scompaiono dalla vostra testa, avendo un peso molto leggero e ben distribuito. Peccato soltanto per la lieve sudorazione che provocano attorno ai lobi delle orecchie per la similpelle utilizzata nei cuscinetti. Questo si nota particolarmente nei mesi più caldi dell'anno, ma dipende moltissimo dall'esperienza d'uso e dalle abitudini dell'utilizzatore. Sul padiglione sinistro delle MSI Immerse GH50 Wireless troviamo tre semplici comandi per la gestione del dispositivo Parlando dell'audio, in queste cuffie GH50 Wireless abbiamo ritrovato il suono caratteristico degli headset da gaming, con una particolare enfasi sui toni bassi. Questi vengono riprodotti in maniera molto fedele sia nei giochi sparatutto che nell'ascolto di brani con dei bassi molto pronunciati. Purtroppo i toni alti, con questa scelta di equalizzazione, ne risentono un po', perdendo di dettaglio. I toni medi invece sono gestiti in maniera eccellente, fornendo un risultato complessivo ben bilanciato. L'equalizzazione si può anche regolare andando a sfruttare il software Nahimic su PC, realizzato da SteelSeries, famoso produttore di cuffie ed altri accessori per il gaming. Nahimic permette di regolare l'equalizzazione manualmente, oppure sfruttare uno dei numerosi profili audio disponibili, con dei preset di equalizzazione già ottimizzati per i singoli giochi. Inoltre, sempre attraverso il software su PC, è possibile attivare la modalità Surround, per aumentare la tridimensionalità e la direzionalità del suono. Purtroppo queste opzioni sono disponibili solamente mentre si utilizza il computer con l'apposito software attivo e non possono essere salvate in locale all'interno delle cuffie. I cuscinetti in similpelle delle MSI Immerse GH50 Wireless scaldano la superficie attorno alle orecchie nei mesi più caldi dell'anno Con questo headset abbiamo affrontato le avventure di Zack Fair in Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, apprezzando i vari effetti sonori, soprattutto i bassi delle esplosioni nelle scene di azione. Allo stesso modo abbiamo apprezzato le stupende colonne sonore di Starfield, che ci hanno permesso di immergerci ulteriormente nel vasto universo di Bethesda, ricco di effetti audio veramente ben curati. Grazie all'equalizzazione su PC siamo riusciti a trovare sempre un buon equilibrio per esprimere il massimo potenziale di queste cuffie. Purtroppo su console questa funzione viene meno, quindi bisogna accontentarsi delle impostazioni audio del gioco, che spesso non offrono un sufficiente grado di personalizzazione. Nonostante ciò, abbiamo trovato le cuffie particolarmente adatte nelle nostre sessioni su Call of Duty: Modern Warfare II, potendo udire con una buona precisione la direzionalità dei passi nemici e la varietà degli effetti sonori di ciascun armamento disponibile nel nostro arsenale. Sebbene la latenza in questi giochi sia chiaramente importante per minimizzare i tempi di reazione, non abbiamo percepito un notevole distacco rispetto alla concorrenza. Se siete abituati alle cuffie Bluetooth la differenza si nota, mentre rispetto agli headset wireless con connettività a 2,4 GHz, la differenza è veramente minima. Ci teniamo però a segnalare che ogni tanto abbiamo percepito delle lievi distorsioni, soprattutto alzando molto il volume. Non sappiamo se tali imperfezioni siano legate a qualche difetto del dispositivo, oppure se si tratta di una qualche perdita del segnale wireless a 2,4 GHz. La parte esterna dei padiglioni delle MSI Immerse GH50 Wireless è realizzata con una plastica piuttosto economica In maniera analoga, la riproduzione della musica e la visione di serie TV come la recente trasposizione live action di One Piece, ci hanno trasmesso sensazioni molto positive. Se non avete particolari esigenze da audiofili troverete già un buon equilibrio di default, soprattutto se vi piacciono i film d'azione ricchi di effetti sonori. Per gli amanti della musica, alcuni generi potrebbero suonare meglio di altri. Ancora una volta MSI lascia l'equalizzazione nelle mani dell'utente finale, che può intervenire anche in maniera concreta sul risultato finale. Infine vogliamo parlarvi del microfono, che non ci ha affatto deluso nelle partite online a Valorant o Apex Legends. I nostri compagni di squadra erano in grado di sentire distintamente la nostra voce, che veniva trasmessa con i toni corretti e l'adeguata profondità, senza risultare "robotica" come nel caso di alcuni headset più economici. In questa fascia di prezzo abbiamo sicuramente visto qualcosa di meglio, ma complessivamente ci riteniamo soddisfatti del microfono delle MSI Immerse GH50 Wireless.