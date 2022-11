Corsair HS55 Wireless Core, la recensione delle cuffie senza fili vendute ad un buon prezzo

Saranno riusciti in Corsair ad impacchettare un prodotto completo sotto ogni punto di vista, oppure avranno sacrificato alcuni elementi per rientrare nel prezzo prefissato? Scopritelo in questa recensione nella quale vedremo assieme il profilo tecnico delle cuffie, i tratti caratteristici del design e vi racconteremo la nostra esperienza d'uso vissuta con questo headset firmato Corsair.

Le Corsair HS55 Wireless Core si ricaricano tramite un cavo USB-C, che permette anche la ricarica rapida. In soli 15 minuti avrete ben 6 ore di autonomia, mentre con una ricarica completa potrete sfruttare le cuffie per 24 ore. Una durata niente male in questa fascia di prezzo. Inoltre l'headset può essere usato mentre è in carica, ma non può essere utilizzato esclusivamente via cavo ad esempio collegandolo al PC.

La scheda tecnica di queste Corsair HS55 Wireless Core ha parecchi elementi in comune con gli altri prodotti in questa fascia di prezzo. Si tratta innanzitutto di un paio di cuffie over-ear , che nascondono al loro interno un paio di driver da 50 millimetri al neodimio con un'impedenza da 32 ohm. La risposta in frequenza copre pienamente lo spettro udibile dal nostro orecchio, quindi dai 20 Hz fino ad arrivare ai 20 kHz.

Design

La parte esterna del padiglione delle Corsair HS55 Wireless Core è realizzata in plastica

Leggerezza. Questa è la prima sensazione che trasmette l'headset una volta sollevato fuori dalla sua confezione. Con i suoi 266 grammi di peso rientra senza ombra di dubbio tra gli headset wireless più leggeri tra quelli che abbiamo provato. Tipicamente infatti questi prodotti hanno un peso maggiore rispetto a quelli cablati, in quanto devono ospitare una batteria in grado di offrire una buona autonomia. Corsair però è riuscita nella difficile impresa a proporre un dispositivo senza fili molto leggero. Il compromesso però c'è ed è alquanto evidente.

Le HS55 Wireless Core sono realizzate interamente in plastica, tranne che per la sottile spina dorsale dell'archetto in alluminio. I materiali scelti non sembrano eccessivamente economici e nemmeno troppo fragili, però complessivamente l'headset non trasmette certo quella sensazione di assoluta robustezza. L'archetto flette a sufficienza per adattarsi bene alla forma di qualsiasi cranio, esercitando al contempo la giusta pressione per evitare che le cuffie scivolino via con un brusco movimento della testa.

I padiglioni possono essere regolati sull'asse verticale con il classico meccanismo a scatto e possono essere ruotati di 90 gradi per poter appoggiare l'headset su una superficie piana. Una volta indossate, spariscono sulla testa per la loro leggerezza e flessibilità. C'è però un lato negativo, dato dai cuscinetti che non ci hanno convinto appieno. Sono infatti ricoperti da una similpelle economica, mentre l'imbottitura è composta da un materiale memory foam, che però non mantiene bene la forma, ma tende a tornare nella posizione originale piuttosto in fretta. Complessivamente la vestibilità dell'headset non è male, ma ci saremmo aspettati qualcosa di più, viste le ottime premesse.

Il grado di mobilità orizzontale dei padiglioni delle Corsair HS55 Wireless Core

Sul padiglione sinistro troviamo poi un tasto per attivare e disattivare il microfono. Mantenendo la pressione su di esso, l'headset attiverà il feedback per sentire la nostra voce in cuffia. Accanto ad esso è presente anche una rotella del volume a scorrimento infinito, che abbiamo trovato piuttosto precisa nelle regolazioni. Premendo la rotella verso il basso invece sarà possibile cambiare le diverse equalizzazioni dell'headset mentre lo stiamo usando. In fondo c'è anche una porta USB-C per la ricarica dell'headset. Sul padiglione opposto invece troviamo il tasto per l'accensione ed un pulsante per l'abbinamento ai dispositivi Bluetooth, che funge anche da switch tra la ricezione tramite dongle e quella attraverso il Bluetooth.

L'aspetto estetico di queste Corsair HS55 Wireless Core è molto sobrio, privo di qualsiasi LED o luce RGB. Si adatta quindi benissimo a qualsiasi postazione da gioco con le sue linee minimali ed una colorazione neutra. Potete tranquillamente utilizzarle anche in ufficio per le videochiamate, difficilmente però le utilizzerete all'aperto per l'impossibilità di scollegare il microfono. Quest'ultimo è realizzato molto bene, con un materiale sufficientemente flessibile per non rompersi e non stona con il design dell'headset.