Epic Games Store: giochi gratis PC del 10 novembre 2022 disponibili, link e dettagli

Giovedì per i giocatori PC significa l'arrivo di nuovi giochi gratis dall' Epic Games Store, per la gioia di tutti quelli che amano ricevere regali. Oggi, 10 novembre 2022 è possibile aggiungere alla propria libreria Alba - A Wildlife Adventure e Shadow Tactics, due titoli molto diversi tra loro ma che faranno sicuramente piacere a molti giocatori.

Come sempre, per reclamare i giochi gratis PC dell'Epic Games Store, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo, oppure utilizzare direttamente il Launcher ufficiale tramite il vostro account. Ovviamente dovete disporre di un account EGS attivo e senza limitazioni. Quando riscattati, i giochi saranno vostri per sempre. Avete tempo una settimana prima che arrivino i prossimi titoli, quindi sbrigatevi.

Uno screenshot di Alba - A Wildlife Adventure

Alba - A Wildlife Adventure è un'avventura narrativa dagli sviluppatori di Monument Valley con protagonista una bambina e la sua passione per l'esplorazione. Si tratta di un gioco rilassante e divertente, pieno di quella poesia che manca a tante produzioni moderne. Leggiamone la descrizione ufficiale:

"Dagli autori di Monument Valley e Assemble with Care, vincitori di un BAFTA, un'esperienza completamente nuova.

La piccola Alba è in visita dai nonni su un'isola del Mediterraneo. Si aspetta di trascorrere un'estate spensierata, esplorando la natura insieme alla sua amica Inés. Ma quando vede un animale in pericolo, capisce che deve intervenire.

Questo posto è un vero paradiso... a condizione di ignorare i rifiuti! Dalle sue spiagge idilliache a un antico castello affacciato sulla città, è un luogo magnifico tutto da scoprire. Ma soprattutto, da proteggere. Collabora con Inés e tuo nonno, un appassionato di ornitologia, per unire le persone e salvare l'isola. E magari il mondo intero..."

Shadow Tactics è uno strategico stile Commandos, ambientato nel Giappone medievale, in cui dobbiamo svolgere diverse missioni lungo una campagna appassionante e piena di situazioni interessanti. Si tratta di un titolo molto amato dai giocatori PC, che ha ottenuto anche un buon successo. Leggiamo la descrizione ufficiale:

"Shadow Tactics è un gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo. Prendi il controllo di una squadra di letali specialisti e sfrutta l'oscurità per intrufolarti superando decine di nemici. Scegli l'approccio che preferisci per infiltrarti in possenti castelli, in monasteri situati su montagne innevate o in accampamenti nascosti nella foresta. Puoi piazzare trappole, avvelenare gli avversari o evitare completamente il contatto col nemico.

Il gruppo è composto da personaggi molto diversi.

Lavorare in squadra sembrerà impossibile all'inizio. Eppure, nel corso delle tante missioni che affronteranno, impareranno a fidarsi a vicenda e diventeranno amici. I personaggi sviluppano dinamiche proprie e ciascun membro dovrà affrontare i propri demoni personali."

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 10 novembre 2022? Vi interessano?