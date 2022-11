Epic Games Store, giochi gratis del 17 novembre 2022 annunciati ufficialmente

Sono stati annunciati i giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 17 novembre 2022: parliamo in questo caso di Evil Dead: The Game e di Dark Deity.

È inoltre arrivato l'annuncio che i giochi gratis di oggi, 10 novembre, sono disponibili per il download: la procedura per scaricarli è sempre la stessa ed è molto semplice, ma cliccate sul link nel caso abbiate bisogno di indicazioni.

Torniamo però ai titoli della settimana prossima, a partire naturalmente da Evil Dead: The Game, un action shooter cooperativo in cui potremo vestire i panni di Ash Williams e di tanti altri personaggi della saga "La Casa" per affrontare le forze del male.

"Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead", si legge nella sinossi.

Ulteriori dettagli, come al solito, nella recensione di Evil Dead: The Game.

Dark Deity un RPG strategico ambientato in un mondo devastato dalla guerra, colpito da una tremenda catastrofe secoli prima che ha distrutto le civiltà precedenti e consentito a regnanti meschini di controllare i territori, appropriandosi di tutte le risorse disponibili.

"Mettiti a capo di quattro allievi dell'Accademia militare di Sottoroggia, che viene improvvisamente chiusa su ordine di re Varic. Il sovrano del Regno di Delia si sta preparando a infrangere un accordo millenario, e gli allievi di Sottoroggia sono ottima carne da cannone..."

"Tuttavia, questi quattro soldati hanno un destino molto più importante che essere maciullati dalla macchina della guerra. Forse ancora non lo sanno, ma lasceranno il segno nella storia."