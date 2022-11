The Sims 5: emerse online le prime immagini dalla versione pre-alpha

Emerse online le prime immagini di The Sims 5, tratte dalla versione pre-alpha del gioco. Proprio il mese scorso era apparsa online una build pre-alpha del gioco, da cui sono state tratte queste immagini. Trattandosi di fotografie a uno schermo, non aspettatevi molto in termini di dettagli o di indicazioni su quella che sarà la qualità finale del gioco.

Stando al poco che si conosce finora, The Sims 5, o Project Rene, come viene chiamato da Maxis ed Electronic Arts, dovrebbe essere fedele alla formula base della serie, ma immaginiamo con molte concessioni alla modernità, sopratutto in termini di sistemi di monetizzazione.

Stando a quanto annunciato ufficialmente dall'editore, The Sims 5 vuole "ri-immaginare The Sims con ancora più possibilità di gioco, nuovi strumenti per incoraggiare la creatività e l'abilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori avranno la possibilità di giocare da soli o collaborare con altri e potranno giocare il titolo in questione attraverso diversi dispositivi supportati".

Attualmente The Sims 5 non ha una data d'uscita. Da notare anche che non è scontato che si chiami The Sims 5, visto che ancora non è stato annunciato nulla per il titolo.