Like a Dragon: Infinite Wealth, le tante novità del gioco tra le spiagge delle Hawaii

Che il Tokyo Game Show 2023 avrebbe riservato delle novità per i fan di Like a Dragon lo sapevamo, eppure neanche i più ottimisti tra gli appassionati dei vecchi Yakuza potevano sperare in così tanto. Ecco, Like a Dragon: Infinite Wealth è "tanto". Con l'uscita del gioco fissata per il 24 gennaio 2024, la conferenza di Ryu Ga Gotoku Studio dedicata a Like a Dragon è stata un turbinio di conferme, rivelazioni, colpi di scena, dettagli e tante, tantissime gag. Fin dal teaser trailer mostrato al Summer Game Fest avevamo sospettato che Like a Dragon: Infinite Wealth sarebbe stato ambientato - almeno in parte - alle Hawaii, ed effettivamente ne è arrivata la conferma. Eppure chi se l'aspettava di vedere Ichiban girare per Honolulu in segway, fare il rider in bicicletta, prendere a pugni uno squalo gigante e svagarsi tra lussuosi resort mentre nel frattempo è alle prese con una trama dai risvolti drammatici? Beh... effettivamente sembra proprio la classica formula di Yakuza.

Honolulu, arrivo! il coinvolgimento dell'attore Danny Trejo è un passo importante per la serie Like a Dragon, che potrebbe aprirsi a sempre più attori occidentali Per anni, durante tutte le interviste fatte con il RGG Studio, i membri del team ci hanno sempre detto che gli sarebbe piaciuto prima o poi ambientare un episodio principale della serie Like a Dragon al di fuori del Giappone. C'è voluto l'arrivo di un nuovo protagonista, una rivoluzione nel gameplay e uno stravolgimento ai piani alti del team di sviluppo, ma alla fine l'hanno fatto. "All'inizio di Yakuza: Like a Dragon, Ichiban si risvegliava in un cassonetto e in posto che non conosceva, e il fascino del gioco era legato anche al suo senso di spaesamento", ci ha raccontato uno dei producer della serie, Hiroyuki Sakamoto. "Volevamo che anche Like a Dragon: Infinite Wealth ricreasse quella stessa situazione e mettesse Ichiban in un contesto a lui alieno". Da questo punto di vista, farlo risvegliare completamente nudo su una spiaggia delle Hawaii è sembrata la scelta ideale. Un eventuale successo di Infinite Wealth potrebbe dare a SEGA e a RGG Studio la motivazione per portare Ichiban a visitare in futuro anche altre ambientazioni, ma è probabile che bisognerà aspettare un bel po' prima di un Like a Dragon: Italian Tour. "Nello scegliere una nuova ambientazione per i capitoli di Like a Dragon ci facciamo guidare dalla storia", spiega cautamente Sakamoto. "Quindi se in futuro avrà un senso nell'arco narrativo di Ichiban viaggiare in altri paesi lo prenderemo in considerazione".

Ohana significa famiglia Se non avete visto ancora il trailer della storia di Like a Dragon: Infinite Wealth, e non volete alcun tipo di spoiler, nascondetevi in un karaoke e buttate la chiave fino a gennaio! I 10 minuti di video diffusi da RGG Studio e SEGA sono un colpo di scena dietro l'altro, tra vecchi personaggi che ritornano, nemici in cerca di vendetta e notizie drammatiche che riguardano i protagonisti. Da quello che si è visto, la nuova avventura di Ichiban e Kiryu ha tutte le carte in regola per raccontare una storia di amicizia e lealtà commovente e tragica, a cui non mancheranno momenti di pura esaltazione.