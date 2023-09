Like a Dragon: Infinite Wealth, un video di gameplay da 20 minuti

Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo capitolo della serie SEGA, è stato mostrato da IGN con un video di gameplay della durata di circa venti minuti, catturato in occasione del Tokyo Game Show 2023.

In uscita il 26 gennaio 2024, Like a Dragon: Infinite Wealth ci rimetterà nei panni di Ichiban Kasuga, protagonista di Yakuza: Like a Dragon, ma anche in quelli di Kazuma Kiryu, che tornerà come secondo personaggio giocabile.

Le sequenze del filmato vedono Ichiban visitare le Hawaii insieme a Kiryu e qui scontrarsi subito con alcuni poco di buono, mettendo in mostra le peculiarità del ben noto sistema di combattimento a turni introdotto nel precedente episodio della saga.