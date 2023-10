Final Fantasy 7 Rebirth: Zack Fair non sarà l'unico personaggio degli spin-off presente

Attenzione, perché da qui in poi ci saranno dei riferimenti alla trama di Final Fantasy 7 Rebirth, nonché a quella di Crisis Core: Final Fantasy 7 e a quella Final Fantasy VII stesso. Essendo argomenti di cui parlano apertamente gli sviluppatori è difficile considerarli come delle vere e proprie anticipazioni . Quantomeno si tratta di informazioni che vogliano siano conosciute. Però, se non volete sapere niente, non leggete oltre.

Il director di Final Fantasy 7 Rebirth , Naoki Hamaguchi, ha anticipato in un'intervista concessa a TechRaptor, che Zack Fair non sarà l'unico personaggio di uno degli spin-off di Final Fantasy VII a essere presente nel gioco, facendo partire la corsa al toto nomi.

Un progetto enorme

Hamaguchi non ha specificato di quali personaggi si stia parlando e ha citato solo Zack, che comunque era presente anche in Final Fantasy VII, seppur con un ruolo limitatissimo, e che ha avuto un intero gioco dedicato, Crisis Core: Final Fantasy 7, in cui i giocatori hanno appreso più dettagli dei suoi rapporti con Cloud, Aeris e Sephiroth.

Riguardo a Zack, Hamaguchi è stato invece particolarmente loquace, affermando che il suo ruolo sarà più importante in Final Fantasy 7 Rebirth rispetto all'originale. Stando alle sue parole, il remake di Crisis Core del 2022 è stato realizzato proprio per far familiarizzare i giocatori con il personaggio.

Hamaguchi: "Senza darvi grosse anticipazioni, oltre a Zack, che non era nel Final Fantasy VII originale ma farà un'apparizione in questo, ci saranno altri personaggi degli spinoff di Final Fantasy VII che appariranno in Rebirth."

Difficile dire quali potrebbero essere questi personaggi e di nostro eviteremo anche di fare ipotesi, aspettando diligentemente di poter giocare con Final Fantasy 7 Rebirth il 29 febbraio 2024 e sperando che Square Enix eviti di svelarci l'intero gioco prima dell'uscita.