Le menti dietro Super Mario Bros. Wonder - La Bustina di Lakitu

La saga bidimensionale di Super Mario Bros., dopo la splendente gloria conquistata tra la metà degli anni '80 e l'alba dei '90, non ha trascorso soltanto bei momenti. Anzi. Prima Nintendo l'ha archiviata, considerandola sorpassata dalle avventure tridimensionali; successivamente, e grazie alle pressioni di Satoru Iwata, l'ha riportata alla luce su Nintendo DS, e si è accorta delle grandissime potenzialità, soprattutto commerciali, che ancora possedeva. È stata quindi spremuta come nessuna serie meriterebbe: quattro episodi in sei anni, tutti con un'estetica simile, tutti manieristi e poco originali, con l'ovvia conseguenza di stancare anche i fan più veraci. Qualche anno dopo è arrivato Super Mario Maker: un'opera che consentiva agli utenti stessi di creare, condividere e provare livelli a scorrimento orizzontale, potenzialmente infiniti, dell'idraulico. Ingenuamente, alcuni si sono chiesti: ora che esiste Super Mario Maker, che senso ha creare un nuovo gioco bidimensionale? Altri, in modo più arrogante, erano proprio sicuri che sarebbe stato inutile. Super Mario Bros. Wonder: aveva l'obbiettivo di rinvigorire la serie, e ci è riuscito Ovviamente non era così. Per quanto ben congegnato e accessibile, un editor contiene di per sé dei limiti intrinseci che non possono essere scardinati dall'interno. L'esistenza di Super Mario Maker, e soprattutto le critiche ricevute da New Super Mario Bros., sono state comunque un discreto problema per Nintendo, che ci ha messo tanto tempo a decidere la direzione che avrebbe dovuto intraprendere il nuovo capitolo bidimensionale: sono trascorsi undici anni, del resto, tra New Super Mario Bros. U e Super Mario Bros. Wonder. Un'enormità. Innovare una saga storica come questa, in un contesto altamente complesso come quello appena descritto, non era affatto scontato; non era scontato anche perché, nonostante gli undici anni intercorsi, le capacità tecnologiche offerte da Switch non sono così superiori a quelle di cui disponeva - nel 2012 - Wii U. Non ci è dato sapere se la formula escogitata da Wonder verrà tramandata e riproposta: sicuramente è riuscito nel doppio intento di donare freschezza alla serie, e di staccarla completamente, nel modo più diretto possibile, da Super Mario Maker: i Fiori Meraviglia, che generano dinamiche ogni volta diverse all'interno - e non altrove - di un livello, sono ontologicamente alieni agli editor. In attesa dei risultati commerciali globali, che saranno almeno "buoni" sia per la qualità del gioco, sia per la fama della serie, sia per il recente successo di Super Mario Bros. Il Film, scopriamo chi ha maggiormente indirizzato lo sviluppo di quest'avventura nel Regno dei Fiori.

Tezuka e Kondo Super Mario Bros. Wonder: Tezuka a sinistra, Kondo a destra, Miyamoto in mezzo La figura principale dietro a Super Mario Bros. Wonder è Takashi Tezuka, uno dei più grandi game designer mai esistiti, non solo internamente a Nintendo. Avevamo dettagliatamente parlato della sua carriera in passato, qui ci limitiamo a ricordare che, se come designer ha raggiunto l'eccellenza (Super Mario Bros., The Legend of Zelda) e come direttore di progetto si è addirittura superato (Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past), da quando svolge il ruolo di produttore, e ormai parliamo di decenni, non ha ottenuto gli stessi risultati. Forse perché dà il massimo in collaborazione con Miyamoto, forse perché questa mansione non gli è congeniale. Si tratta a tutti gli effetti di un ruolo strano: l'influenza di un producer su un progetto varia di volta in volta, il suo compito potrebbe essere "soltanto" quello di far remare tutti verso la stessa direzione, assicurandosi che i tempi di sviluppo vengano rispettati, in altri casi potrebbe elaborare il concept stesso del gioco. Super Mario Bros. Wonder è uno dei primi casi in cui Tezuka, da producer, ha influenzato in maniera prepotente il cammino di un progetto: innanzitutto è sempre stato fiducioso che Super Mario Bros. avrebbe ritrovato la sua via anche in due dimensioni, anche dopo gli stagnanti New Super Mario Bros., anche dopo il profluvio di livelli di Super Mario Maker. Tezuka ha concesso ai suoi uomini budget e tempo, così da distillare con calma le idee, e assicurarsi che uscisse un gioco all'altezza della serie, qualcosa che - per ovvi motivi - non si potesse ricreare in Super Mario Maker. Non siamo (purtroppo) delle cimici all'interno degli uffici Nintendo, ma sembra piuttosto lampante come Tezuka dia il suo meglio quando può infondere e condividere la propria creatività, meno quando gli si chiede un lavoro razionale e meramente programmatico. I suoi consigli sono stati al solito criptici e misteriosi, ma nella maniera migliore possibile: se chiedi un "commento" all'azione, e da quel consiglio emergono i Fiori Parlanti, significa che il team è coeso e brillante. L'altro totem Nintendo ad aver fortemente influenzato Super Mario Bros. Wonder è Koji Kondo, il più celebre - per distacco - compositore dell'azienda. Le sue melodie sono ormai storia del videogioco e, come spesso accade per Miyamoto, i suoi risultati e la sua fama spesso gli hanno, agli occhi del pubblico, concesso dei meriti non propri. Non vogliamo sminuire quanto fatto, attenzione: stiamo solo dicendo che non tutti i videogiochi Nintendo sono di Miyamoto, e non tutte le musiche degli stessi sono di Koji Kondo. Negli ultimi anni, in effetti, il compositore nipponico ha svolto principalmente un ruolo da chioccia, oltre che da supervisore. In Super Mario Bros. Wonder la sua impronta è ben più marcata: non solo è stato supervisore dell'intera direzione sonora, ma grazie alle sue idee, e al suo coinvolgimento precoce durante lo sviluppo, ha anche donato alcuni spunti di level design. Ci riferiamo in particolare ai livelli in cui bisogna saltare a tempo. Tra le principali perle del maestro giapponese in Super Mario Bros. Wonder, ricordiamo i blocchi musicali che riproducono i propri suoni anche attraverso le vibrazioni del pad, i "musical", l'arrangiamento che diventa largo e goffo trasformandosi in elefante, i magistrali Fiori Parlanti.

Shiro Mouri Super Mario Bros. Wonder: Shiro Mouri a destra, Tezuka a sinistra Storicamente, e soprattutto grazie a un mantra del rimpianto Gunpei Yokoi, i direttori di progetto Nintendo derivano dal mondo del disegno o, più in generale, della creatività grafica: Miyamoto, Koizumi, Tezuka, Hino. In origine sono stati tutti disegnatori, perché, come sosteneva Yokoi, "se sai disegnare sai anche fare videogiochi". Questa tendenza ultimamente sta mutando. Splatoon 2 e 3, oltre al recente Pikmin 4, sono stati tutti diretti da dipendenti provenienti dal mondo della programmazione: Shiro Mouri si aggiunge alla lista attraverso Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder: gli sfondi sono molto più curati che in New Super Mario Bros. Mouri è entrato in azienda alla fine degli anni '90, lavorando alle espansioni di F-Zero X per 64DD. Da lì in poi ha messo mano, sempre come programmatore, su tutte le più importanti saghe Nintendo: Pokémon, Super Mario e The Legend of Zelda. Proprio con gli episodi per Nintendo DS delle avventure di Link la sua carriera compie il primo balzo in avanti: diventa direttore della programmazione, ruolo poi confermato con New Super Mario Bros. U (e relativo DLC dedicato a Luigi). Inizia a occuparsi di game design con The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, come sotto direttore del progetto: insieme a Shikata, è anche colui che ne elabora la bozza primigenia. Prende definitivamente le redini di un'opera con New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch, prodromico all'incarico che avrebbe svolto su Super Mario Bros. Deluxe. Da quanto abbiamo appreso dalle interviste, pare che la sua funzione sia stata principalmente quella di fare da collante tra gli input di Tezuka e le idee del team, prendendo le decisioni più importanti e assicurandosi che la coerenza di fondo dell'opera, nonostante le tante stravaganze, rimanesse intatta. Dove condurrà questa recente tendenza a far dirigere titoli ai programmatori, solo il tempo saprà dirlo.