Il controller Tefelan per Switch a basso prezzo è ora in super sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare in offerta un controller Tefelan per Switch a basso prezzo. Lo sconto è del 66% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato è 29.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre. Si tratta di un controller a basso costo per chi cerca un prodotto compatibile con Switch senza spendere molto. Il prodotto è venduto da OLIIZE SARL e spedito da Amazon.

Il controller Tefelan per Switch si connette tramite Bluetooth fino a 10 metri di distanza. Dispone di 4 diversi livelli di vibrazioni. La batteria promette una durata di 13 ore, con due ore di ricarica. Dispone di controlli di movimento con tre livelli di velocità "turbo".