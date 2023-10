Games For Gaza, il bundle di raccolta fondi per la palestina con 250 giochi è un successo su itch.io

Games For Gaza è un bundle con più di 250 giochi, lanciato su itch.io per raccogliere fondi a favore di Medical Aid For Palestinians (MAP), che si occupa di portare aiuti sanitari alle popolazioni vittime della rappresaglia israeliana, in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Tanta partecipazione

La copertina del bundle

Al momento di scrivere questa notizia il bundle ha già raccolto 168.362,73 dollari, su di un obiettivo iniziale di 10.000 dollari. Ci sono ancora poco meno di 11 giorni per partecipare, con un offerta minima di 10 dollari. In totale hanno contribuito 11.197 persone.

Nella descrizione del bundle possiamo leggere:

In risposta all'attuale crisi a Gaza e nella Palestina occupata, abbiamo creato questo pacchetto per raccogliere fondi per l'organizzazione "Medical Aid For Palestinians". Tutti i fondi raccolti saranno destinati all'organizzazione.

Dal sito web dell'organizzazione: "La visione di MAP è un futuro in cui tutti i Palestinesi possano accedere a un sistema di assistenza sanitaria efficace, sostenibile e gestito a livello locale, nonché al pieno riconoscimento dei loro diritti alla salute e alla dignità.

Attraverso i nostri programmi in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est e Libano, collaboriamo con partner locali fidati ed esperti per realizzare questa visione. I nostri programmi, ideati e attuati dai Palestinesi, offrono accesso a servizi sanitari essenziali e sviluppano conoscenze e competenze sul posto per affrontare i problemi di salute dei Palestinesi. In tempi di emergenza umanitaria, siamo pronti a rispondere rapidamente con aiuti e assistenza.

MAP si impegna anche a testimoniare le ingiustizie causate dall'occupazione e dal conflitto. Agiamo nel Regno Unito e a livello internazionale per assicurarci che le voci palestinesi siano ascoltate ai livelli più alti, per spingere affinché siano affrontati i problemi politici e sociali che minano la salute e la dignità palestinese."

Naturalmente ci sono anche i giochi da considerare, che provengono da studi di sviluppo diversi, tutti molto sensibili ai temi del bundle. Citiamo Arcade Spirits, Hyper Gunsport e Muddledash. Da notare che si parla di "giochi" e non strettamente di videogiochi, perché molti dei prodotti del bundle sono giochi carta e penna.