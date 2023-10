Total War: Warhammer 3: Creative Assembly banna il boicottaggio dai forum ufficili perché non serve

Da cosa nasce il boicottaggio?

Il boicottaggio è nato dall'aumento dei prezzi dei DLC, a partire da Shadows of Change, e ha portato Creative Assembly alla decisione di bandirlo. Da ricordare che l'aumento di prezzo dei DLC è nato dalle vendite non proprio eccezionali ed è stato presentato come l'unico modo per continuare a supportare attivamente il gioco con nuovi contenuti. Quindi la compagnia ha deciso di allontare tutte quelle discussioni e, di conseguenza, quelli utenti che hanno solo obiettivi distruttivi e spargono informazioni false per provare a fare più danni possibili, come spiegato nel comunicato ufficiale con l'annuncio del provvedimento.

Insomma, Creative Assembly ha tollerato le polemiche e il bombardamento di recensioni negative su Steam, ma evidentemente ora che la situazione si è fatta più critica, dopo la cancellazione di Hyenas e le scarse vendite di Total War: Pharaoh, non può più fare finta di niente e deve provare a controllare i danni.

Creative Assembly specifica che le critiche saranno sempre ben accette, ma solo lì dove saranno utili per migliorare il gioco e non completamente fini a se stesse.