Total War: Pharaoh, picco di giocatori molto basso su Steam, inferiore a quello di Rome II

L'andamento di Total War: Pharaoh desta qualche preoccupazione per Creative Assembly, già colpita dalla recente cancellazione di Hyenas. Considerate che attualmente ha un picco di giocatori su Steam davvero basso e nonostante sia disponibile da pochi giorni, è sotto a un capitolo più vecchio di dieci anni come Total War: Rome II , di suo considerato controverso a causa di diverse polemiche che lo hanno riguardato.

Un titolo poco convincente?

L'Egitto non ha convinto i giocatori

Una dei problemi maggiori di Total War: Pharaoh, ossia uno di quelli che hanno convinto molti a saltarlo, è la scarsità di contenuti, di molto inferiore a quella del precedente Total War: Warhammer III, decisamente su di un altro livello.

Comunque sia, attualmente Total War: Pharaoh conta meno di 3.000 giocatori sui server, mentre Rome II ne conta quasi 4.000. Total War: Warhammer III è invece a quota 12.293 e Total War: Three Kingdoms, che possiamo prendere come ulteriore metro di confronto, è sopra i 5.000 giocatori. Parlando di picchi massimi Pharaoh emerge distrutto dal confronto con tutti i Total War citati. Il picco massimo del Total War ambientato nell'antico Egitto è stato infatti di 5.424 giocatori, contro i 118.240 di Rome II, i 166.754 di Warhammer III e i 192.298 di Three Kindgoms.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Total War: Pharaoh, in cui abbiamo scritto: "Total War: Pharaoh è uno di quei capitoli che funzionano, ma che non sembrano aggiungere nulla al discorso portato avanti dalla serie."