C'è un soulslike con un'arma che abbatte i boss in un colpo solo

Dagli abissi delle demo dello Steam Next Fest è emerso un videogioco molto particolare: si tratta di Another Crab's Treasure, uno "Shellslike" tridimensionale firmato Aggro Crab - già creatori di Going Under - che nasce ancorato a una semplicissima premessa, ovvero quella di ricamare le meccaniche da soulslike attorno alle avventure di un tenero granchio privo di esoscheletro. In un coloratissimo e vivace fondale marino che ospita crostacei armati fino ai denti, bisogna farsi largo fra gusci di fortuna e armi improvvisate per navigare l'ecosistema inquinato, confrontandosi con amichevoli personaggi che sembrano usciti da Spongebob e mettendo a tacere veri e propri mostri marini.

Oltre a trattarsi di una produzione geniale, in cui la sola camminata laterale del protagonista è sufficiente per strappare un sorriso, c'è un motivo particolare per cui vale la pena puntare i riflettori su Another Crab's Treasure. Sfogliando le opzioni di accessibilità - che sono molto ricche e spaziano dall'aumento delle finestre per il "parry" all'annullamento dei danni da caduta - s'incontra una voce molto particolare: "Dai una pistola a Kril", ovvero il granchio eremita protagonista dell'avventura. Selezionandola, il crostaceo ottiene una semiautomatica a grandezza naturale che consente di eliminare con un singolo colpo qualsiasi nemico che s'incontra lungo il cammino, sia esso un boss mostruoso o un semplice e indifeso gamberetto. Una meccanica, questa, che è stata mostrata proprio da Giordana Moroni durante la diretta dedicata allo Steam Next Fest.

La gioia incontenibile di Giordana quando ha scoperto che poteva sparare un colpo in fronte ai boss

Ovviamente un inserto di questo genere nei confini di un soulslike è stato sufficiente per riaccendere la grande discussione attorno al tema della difficoltà tipica di queste opere. Ha senso poter estrarre un ferro e sfruttarlo per mettere a tacere gli avversari più ostici senza il benché minimo sforzo? Inserendo un AK-47 in Elden Ring - cosa che ovviamente è accaduta grazie alle mod - non si corre il rischio di arrivare al completo snaturamento dell'esperienza? La risposta è senza dubbio positiva, ma non è assolutamente quello di cui vorremmo parlare oggi. La semiautomatica indossata come guscio dal piccolo Kril ricorda infatti un'epoca dei videogiochi ormai scomparsa, una fatta di trucchi, di ricompense capaci di "rompere" del tutto il bilanciamento, di premi pensati per rendere le partite successive decisamente più rilassate e divertenti.

Tra armi fuori di testa, accessori capaci di trivializzare il livello di difficoltà e segreti che - se trovati dai giocatori più attenti - potevano trasformare qualunque sfida in una passeggiata, i videogiochi hanno messo in scena uno strambo rapporto fra trucchi, accessibilità e meccaniche divertenti, a tratti anche folli e stupide, ricamate attorno a due grandi idee: regalare ore di spensieratezza a qualsiasi genere di appassionato e premiare chiunque avesse sviscerato le produzioni fino in fondo.