Arma 3: sviluppatori tristi nel vederlo usato per le notizie false sul conflitto israelo palestinese

Lo studio di sviluppo Bohemia Interactive ha commentato l'uso di filmati e immagini del suo gioco Arma 3 per costruire notizie false relative al conflitto israelo palestinese . Condiviso nuovamente l'appello verso i giocatori a evitare di utilizzare il gioco per questi fini, lo stesso fatto all'epoca dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Il comunicato ufficiale

Arma 3 è un gioco di guerra davvero realistico

"Visti i tragici eventi attualmente in corso in Medio Oriente, riteniamo fondamentale condividere nuovamente la nostra posizione ufficiale riguardante l'uso di #Arma3 come fonte di filmati di notizie false:

https://bohemia.net/blog/arma-3-footage-being-used-as-fake-news

È deprimente per noi vedere il gioco che tutti amiamo essere utilizzato in questo modo. Sebbene abbiamo trovato modi per affrontare questo problema in modo abbastanza efficace collaborando strettamente con le principali agenzie di fact-checking, purtroppo non possiamo eliminarlo completamente.

Vediamo molti di voi impegnati attivamente nel smentire tali video su varie piattaforme di social media, e vi ringraziamo per questo."

Uno dei giocatori più impegnati nel combattere le notizie false create usando i videogiochi e i social network è l'utente Shayan Sardarizadeh su X, un giornalista della BBC.

Non è la prima volta che Arma 3 viene utilizzato con malizia per diffondere notizie false su una guerra in corso. Speriamo che si smetta di farlo, ma ci contiamo davvero pochissimo.