Il soulslike Another Crab's Treasure si aggiornerà con tante novità, compresa una Nuova Partita + intrigante

Another Crab's Treasure è un gioco d'azione e piattaforme ispirato ai titoli di FromSoftware (pensate soprattutto a Sekiro) pubblicato circa un anno fa, nell'aprile 2024. Il team non ha però abbandonato il progetto e a breve termine arriverà un nuovo aggiornamento .

Le novità previste per Another Crab's Treasure

Il nuovo aggiornamento di Another Crab's Treasure includerà la Nuova Partita Più, una modalità "boss rush" per affrontare i nemici più potenti del gioco uno dopo l'altro, includerà anche nuovi elementi estetici, dei miglioramenti e persino nuovi trofei/obiettivi.

Queste novità di Another Crab's Treasure saranno ovviamente gratuite per tutti i giocatori su tutte le piattaforme. Il team ha affermato che "La Nuova Partita Più è di gran lunga la modalità più richiesta dalla community sin da quando abbiamo pubblicato Another Crab's Treasure."

"La risposta al videogioco è stata così incredibile che abbiamo pensato che fosse giusto inserirla". Queste sono le parole di Caelan Pollock, Creative Director del videogioco. "Avremmo potuto aumentare pigramente le statistiche dei nemici e chiudere la questione, ma siamo fatti in modo diverso, quindi abbiamo aggiunto nuove mosse ai boss, alcuni nuovi oggetti e, oh sì, abbiamo rivisto quasi tutti gli incontri nemici del gioco", ha continuato Pollock.

"Spero che vi piaccia e vi ringrazio tantissimo per il supporto che ci avete dato con questo gioco! Non vediamo l'ora di mostrarvi le prossime novità non appena saranno pronte! Non manca molto...".

