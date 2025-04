Il Multiplayer.it Fan Meet è ufficiale: dove, quando, chi ci sarà e quale regalo riceverete partecipando

Dove e quando ci sarà l'evento di Multiplayer.it Fan Meet

Il Multiplayer.it Fan Meet avrà luogo il 18 aprile (venerdì) dalle 18 alle 21 (orario italiano, ovviamente). L'evento avrà luogo al Doppio Malto Liguria di Milano Navigli, in Viale Liguria, 47, 20143.

Se volete partecipare, dovete acquistare il biglietto tramite questa pagina. Badate bene: il rimborso è possibile fino a sette giorni prima dell'evento!

Cosa è incluso con i biglietto? È presto detto:

L'accesso alla sala riservata per il Fan Meet

Un drink gratuito a scelta

Una T-Shirt in edizione limitata a tema Multiplayer.it

La locandina dell'evento Fan Meet 2025

Ecco invece chi sarà presente durante il Fan Meet:

Aligi Comandini

Lorenzo "Kobe" Fazio

Pierpaolo Greco

Vincenzo Lettera

Lorenzo Mancosu

Giordana Moroni

Alessio Pianesani

Francesco Serino

Ovviamente il numero di posti e di T-Shirt disponibili è limitato, quindi se vi interessa partecipare sappiate che è molto meglio non cincischiare e procedere subito all'acquisto. Sappiate però che se alla fine non verrete, non avrete modo di ottenere il gadget: dovete essere presenti di persona per riceverlo, la spedizione non è disponibile.

Questo è tutto! Vi attendiamo a Milano il 18 aprile!