The Last of Us Parte 2 Remastered ha ricevuto un nuovo aggiornamento su PC

The Last of Us Parte 2 Remastered debutta nella classifica Steam, ma non sul podio

In secondo luogo, l'indicatore per la regolazione della nitidezza dell'upscaling consente ora di modificare in maniera più granulare il livello di sharpening, così da andare incontro alle esigenze di chi preferisce un'immagine più o meno nitida.

Nella fattispecie, l'update va a sistemare i problemi relativi alla precisione del puntatore del mouse , aumentando la sensibilità dell'input per consegnarci in particolare una mira più efficace durante i coinvolgenti scontri a fuoco che animano la campagna del gioco.

Nixxes ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered : si tratta dell'hotfix 1.0.10407.714, che introduce una manciata di novità e miglioramenti.

Un'ottima conversione

Come avete probabilmente letto nella nostra analisi della versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered, il lavoro svolto da Nixxes e Iron Galaxy Studios per questa conversione è apparso brillante fin dal lancio, viziato da pochissimi glitch e forte di prestazioni impeccabili.

Insomma, sembra proprio che Sony abbia imparato la lezione legata ai problemi di The Last of Us Parte 1 su PC, scegliendo stavolta di affidare il lavoro al suo team di sviluppo più esperto per quanto concerne i port su PC.