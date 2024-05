Another Crab's Treasure, il video della speedrun dell'attuale record mondiale è incredibile

Prima di entrare nel vivo del video, ricordiamo che Another Crab's Treasure è un gioco d'azione ispirato ai soulslike nel quale vestiamo i panni di un paguro che ha perso la propria conchiglia e per recuperarla deve esplorare il mare e combattere usando una forchetta. Per scoprire di più, potete leggere la nostra recensione .

Il risultato è stato un miglioramento rispetto ai precedenti tentativi e, in questi giorni, il creatore di contenuti sta contendendo la prima posizione con un altro streamer, LilAggy. I due si stanno rubando il record mondiale tentativo dopo tentativo e quindi è possibile che nell'arco di pochi giorni il loro risultato venga migliorato e che questo che vedete qui sotto non sia più il record mondiale.

Se un gioco esiste, qualcuno probabilmente cercherà di realizzarne una speedrun e i soulslike sono spesso uno dei generi preferiti per le gare di velocità. Tra i più recenti giochi di genere soulslike vi è Another Crab's Treasure e il mondo dello streaming ha ovviamente iniziato subito a studiare il gioco per ottenere dei tempi da record. Al momento della scrittura il record è di spicee, che ha completato il gioco in 34 minuti e 37 secondi .

Another Crab's Treasure, come funziona la speedrun

Another Crab's Treasure sarà anche colorato e comico, ma le speedrun sono un lavoro serio

Se volete capire come funziona la speedrun, la cosa migliore sarebbe vederla tutta, ma capiamo che alcuni non abbiamo mezz'ora da dedicare al video.

I dettagli fondamentali da notare sono i seguenti. Prima di tutto, gli speedrunner utilizzano un piccolo glitch del gioco che permette - sfruttando un attacco caricato - di lanciare il personaggio in avanti. Questo comporta più vantaggi e non solo l'ovvio risparmio di tempo durante gli spostamenti. Il lancio in avanti permette in pratica di mantenere più a lungo la posizione verticale del personaggio, così da aggirare in modo non previsto certi ostacoli e saltare certe sezioni del gioco. La velocità viene poi mantenuta rotolando con il guscio e sfruttando le piccole planate che il personaggio è in grado di eseguire.

La speedrun ovviamente poi è una "any%", ovvero chiede solo di arrivare al finale senza alcuna necessità di sconfiggere tutti i boss od ottenere certi potenziamenti. Quindi i giocatori cercano di evitare tutti i boss non fondamentali. Un modo per evitarli, oltre a saltare oltre la loro arena, è di usare il rilascio della conchiglia per far saltare il personaggio fuori dai confini dell'area (cosa utile anche in altri frangenti per passare attraverso le mappe).

Alcuni combattimenti sono però obbligatori e quindi i giocatori devono comunque esibirsi in scontri perfetti, usando i parry e alcuni potenziamenti recuperati in punti specifici nel gioco (quindi il percorso da seguire deve essere molto preciso). Infine, il boss finale deve essere sconfitto in modo regolare e pochi errori bastano per un game over.

Vi segnaliamo infine che il record di una speedrun di Dark Souls considerata imbattibile è stato infranto, ecco come.