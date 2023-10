Cyberpunk 2077, scoperto un malinconico riferimento a The Witcher 3: Wild Hunt

Attenzione, perché stiamo per dare delle anticipazioni su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e su The Witcher 3: Wild Hunt. Se non volete averne, non cotinuate a leggere oltre.

Il riferimento

Il riferimento a The Witcher 3 è stato scoperto dallo youtuber xLetalis, che ha fornito informazioni precise su come vederlo nel video che abbiamo allegato alla notizia. Comunque sia, dovete avere l'espansione Phantom Liberty e dovete schierarvi dalla parte di Song So Mi (Songbird) quando vi sarà chiesto di farlo (al posto di Reed). Quindi, in The Killing Moon, l'ultima missione, dovrete seguire una strada che allontana dall'obiettivo principale, che conduce in una stanza piena di scatole, in cui si trova uno shard chiamato "Last Wish". Si tratta di un'allusione diretta ai romanzi di Andrzej Sapkowski, quelli da cui è nata la saga di The Witcher, con dentro un testo che non lascia dubbi su cosa va citando.

Nello shard si può infatti leggere: "Sin da quando ci siamo dichiarati il nostro amore, là dove potevamo guardare l'intero mondo, ho capito che niente avrebbe potuto separarci, tranne la morte. Se stai leggendo questa lettera, vuol dire che il tempo è infine giunto. Il mio ultimo desiderio è che le mie ceneri siano portate sulla Luna e sparse dalla più alta delle vette, mentre guardi le stelle pensando a me."

Lo shard, oltre a essere decisamente malinconico, fa capire anche da che parte si sono schierati gli sviluppatori di CD Projekt Red nell'eterno scontro amoroso tra Triss e Yennefer, che proprio in The Witcher 3: Wild Hunt trovava una sua conclusione, a discrezione dei giocatori.