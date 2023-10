Xbox Game Pass, i nuovi giochi in arrivo a novembre forse svelati da un leak

La maggior parte di questi sono già noti in quanto annunciati in precedenza e previsti arrivare nella prima quindicina del mese , ma tra questi ci sono anche due sorprese che non erano note e che andrebbero dunque a comporre la lineup di Xbox Game Pass per questa prima parte del nuovo mese.

La possibile lista dei giochi in arrivo all'inizio di novembre 2023

Questa sarebbe la lista dei giochi svelata dal leaker:

Thirsty Suitors (Cloud, Console e PC) - 2 novembre

Football Manager 2024 (Cloud, Console et PC) - 6 novembre

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (Cloud, Console e PC) - 9 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console e PC) - 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console e PC) - 13 novembre

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) - 14 novembre

Wartales (Cloud, Console e PC)

Wild Hearts (Cloud, Console e PC)

Non si tratta ancora dell'annuncio ufficiale, che presumibilmente dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma considerando il curriculum di BillBil-Kun possiamo prendere per molto credibile l'elenco riportato qui sopra, in attesa comunque di conferma.

Le grosse sorprese in questo caso sono rappresentate da Wartales e Wild Hearts, che non erano stati comunicati in precedenza, con il primo che arriverebbe come uscita al day one su Game Pass.

Oltre a quelli già noti, si aggiungerebbero anche Spirittea e Coral Island, mentre non viene menzionato Plate Up! Che pure era previsto per il 2 novembre, in attesa di eventuali delucidazioni. Nel frattempo, ricordiamo anche i giochi aggiunti nella seconda metà di ottobre 2023, oltre a quelli che verranno rimossi oggi, 31 ottobre.