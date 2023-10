Xbox Game Pass, novembre 2023: sono già 6 i giochi confermati in arrivo il mese prossimo

Siamo ancora in attesa dell'annuncio sulla mandata di fine ottobre di Xbox Game Pass, dunque è ancora presto per le liste definitive, ma intanto possiamo segnalare che ci sono già 6 giochi confermati in arrivo per il mese di novembre 2023.

Parliamo soltanto dei giochi che sono già noti in uscita nel mese prossimo, dunque rappresentano solo una parte di quelli che arriveranno complessivamente nelle mandate di novembre, ma intanto c'è già un'interessante panoramica da fare. Nella fattispecie, si tratta dei seguenti titoli:

Plate Up! - 2 novembre

Thirsty Suitors - 2 novembre

Football Manager 2024 - 6 novembre

Dungeons 4 - 9 novembre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 9 novembre

Persona 5 Tactica - 17 novembre

In attesa degli annunci ufficiali da parte di Microsoft, che arricchiranno ulteriormente le mandate previste per il prossimo mese, abbiamo già un bel gruppetto di titoli già noti per il novembre di Game Pass, tra i quali alcuni di sicuro interesse.