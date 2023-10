Dark and Darker: Hotfix 16 pubblicato, riporta il gioco a prima dell'update precedente

Nel farlo, il team si è anche scusato per "aver fatto perdere tempo ai giocatori" con l'introduzione di novità che si sono verificate a conti fatti dannose anche per il bilanciamento del gioco, considerando l'emersione di glitch di duplicazione e altri problemi simili.

In seguito ai vari problemi emersi dall'Hotfix 15, il team Ironmace ha pubblicato l' Hotfix 16 che, di fatto, riporta il gioco indietro a una condizione precedente all'altro update, cercando in questo modo di risolvere la questione.

Un Hotfix per tornare indietro alla situazione precedente

L'Hotfix 16 è dunque molto più ristretto e focalizzato, e sostanzialmente riporta i server in buona parte a una condizione precedente rispetto all'altro update uscito nei giorni scorsi, anche perché i gilitch sulla duplicazione hanno portato a dei problemi alle condizioni generali dell'economia di gioco.

Nel frattempo, Dark and Darker non è ancora disponibile su Steam a causa della querela di Nexon, ma intanto ha trovato un publisher. Per quanto riguarda se e quando tornerà su Steam, gli sviluppatori sostengono che sia una decisione che deve prendere Valve.