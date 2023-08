Dark and Darker ha trovato un publisher, l'uscita in early access è vicina

Dark and Darker ha finalmente trovato un publisher, cosa che dovrebbe consentire al gioco di uscire in early access appena possibile, trovandosi a questo punto in una situazione facilitata rispetto a prima.

Non è chiaro se la questione legale che ha portato alla rimozione del gioco sia ora definitivamente alle spalle, ma almeno una certa copertura economica per la pubblicazione sembra essere stata assicurata al team Ironmace dall'arrivo dell'editore Chaf Games, annunciato nelle ore scorse dallo studio come supporto per il proprio gioco.

Con questa novità, secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Dark and Darker dovrebbe essere lanciato in accesso anticipato fra poco, essendo praticamente già pronto almeno in tale versione provvisoria. In effetti, il gioco è stato già pubblicato in un "Torrent playtest", dove ha raccolto in breve tempo 450.000 giocatori.