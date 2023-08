Red Dead Redemption, ecco le prime immagini delle versioni PS4 e Nintendo Switch

Red Dead Redemption arriva anche su PS4 e Nintendo Switch

Come riportato in una precedente notizia, Rockstar Games ha annunciato i porting per PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption, che sarà disponibile al prezzo di 49,99 euro dal 17 agosto. Si tratta del debutto assoluto del gioco su piattaforme Nintendo, mentre la versione PS4 è una manna dal cielo per chi possiede questa console e PS5, dato che fino ad ora il titolo è rimasto confinato su PS3.

In Red Dead Redemption vestiamo i panni dell'ex fuorilegge John Marston, che minacciato da alcuni agenti federali decide di mettersi alla caccia dei membri della banda criminale che una volta considerava amici. Con questo pretesto visiteremo l'affascinante quanto pericoloso West americano e il Messico. Come accennato in precedenza, le versioni PS4 e Nintendo Switch includono Undead Nightmare, l'espansione che trasforma il gioco in un apocalisse zombie.