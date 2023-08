Persona 5 Tactica, il nuovo trailer ha come protagonista Yusuke Kitagawa

Il trailer purtroppo è stato pubblicato solo in giapponese, ma fortunatamente il canale YouTube BuffMaister lo ha ricaricato con i sottotitoli in inglese. Lo trovate di seguito.

Come ci ricorda la descrizione ufficiale, Yusuke è un studente del secondo anno dell'istituto superiore d'arte Kosei ed è particolarmente famoso per i suo lavori. Sebbene il suo fidato mentore fosse solo un truffatore che sfruttava le abilità del ragazzo, una volta incontrati i Phantom Thieves Yusuke trova la forza per ribellarsi e svegliare il suo Persona, Goemon. È caratterizzato da un comportamento piuttosto eccentrico al punto da risultare sgradevole ad alcune persone, per quanto non ci sia malizia dietro le sue azioni.

Atlus continua la sua campagna promozionale di Persona 5 Tactica proponendo oggi un nuovo trailer con protagonista Yusuke Kitagawa , sicuramente una vecchia conoscenza per chi ha giocato all'originale Persona 5. Trovate il filmato nel player sottostante.

Persona 5 Tactica, vecchie conoscenze ma anche personaggi inediti

Oltre a Yusuke, Joker, Morgana e gli altri storici membri dei Phantom Thieves, in Persona 5 Tactica verranno introdotti personaggi nuovi di zecca che avranno un ruolo centrale in questa nuova avventura. Tra questi c'è anche Erina, una ragazza che si unirà al gruppo come personaggio giocabile, e Toshiro Kasukabe, un promettente quanto impacciato politico giapponese.

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a partire dal 17 novembre. Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio. Per maggiori informazioni su questo intrigante spin-off strategico vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Persona 5 Tactica.