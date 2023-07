Persona 5 Tactica: un trailer dedicato a Erina presenta il nuovo membro dei Phantom Thieves

Continua la campagna marketing di Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico di Persona 5 che introduce nuove dinamiche di gioco e personaggi. Uno di questi è Erina, la nuova alleata dei Phantom Thieves, che è protagonista assoluta del gameplay trailer pubblicato oggi da Atlus, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Come per il filmato dedicato a Morgana, anche il filmato di oggi ci offre un piccolo assaggio delle abilità in battaglia del personaggio, che potrà infilzare i malcapitati di turno con una lancia sia a corto raggio che dalla distanza, nonché supportare gli alleati con magie curative.