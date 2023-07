Dying Light 2: annunciato il crossover con The Walking Dead

Techland ha annunciato una collaborazione con Skybound per portare dei contenuti basati sui fumetti di The Walking Dead all'interno del mondo di Dying Light 2: Stay Human.

La notizia è stata svelata con un post su Twitter, accompagnato da un'immagine celebrativa che ricorda le copertine degli albi scritti da Robert Kirkman e illustrati da Charlie Adlard.

Purtroppo per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questo interessante crossover, per quanto pare chiaro che sarà legato esclusivamente al fumetto e non alla serie TV, che come sappiamo presenta numerose differenze a livello di trama.