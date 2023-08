Dark and Darker tornerà su Steam? Secondo gli sviluppatori spetta a Valve decidere

Dark and Darker è stato rimosso da Steam vari mesi fa dopo che l'editore Nexon ha inviato allo sviluppatore, Ironmace, una lettera di cessazione e desistenza per presunte violazioni del diritto d'autore; sebbene il gioco sia tornato disponibile in accesso anticipato sul sito del nuovo editore, Chaf Games, è ancora assente da Steam.

Questa assenza è stata trattata da uno sviluppatore di Ironmace, not come "sdf", in un recente Q&A su Discord. In tale occasione è stato chiesto al team: "Dark and Darker tornerà presto su Steam?".

"Questa è la nostra speranza, ma spetta a Steam decidere", scrive sdf. "Ma comprendiamo e rispettiamo le loro decisioni, così come comprendiamo le loro preoccupazioni per le cose che ci circondano".