Tastiera Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES in offerta Amazon, ora al prezzo minimo storico

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per una tastiera Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES. Lo sconto segnalato è del 50% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 179.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La tastiera Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES dispone di switch opto-meccanici con distanza di attuazione di 1,0 mm e garantiti per 150 milioni di battute. È realizzata con telaio in alluminio resistente dotato di retroilluminazione RGB dinamica dei tasti in policarbonato.