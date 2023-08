Dave the Diver, il director vorrebbe un cross-over con Metal Gear Solid e non solo

Il director di Dave The Diver, Jaeho Hwang, ha rivelato quali sono i giochi con i quali vorrebbe realizzare un cross-over: nella lista sono inclusi Metal Gear Solid, Subnautica e non solo.

Durante un video di aggiornamento pubblicato a inizio mese, Hwang aveva affermato: "Se qualche sviluppatore sta guardando questo video, sentitevi liberi di contattarci per un potenziale cross-over". Ora, in una intervista con DualShockers, Hwang ha rinnovato la sua apertura a realizzare dei cross-over per Dave the Diver, indicando anche qualche gioco adatto.

"Penso che collaborare con Subnautica o Dredge sarebbe davvero bello. Hanno pesci piuttosto unici in ogni gioco e quindi si sposerebbero bene con il nostro Blue Hole", ha rivelato Hwang. "Il mio sogno personale è invitare Solid Snake al Bancho Sushi. Posso assicurarvi che possiamo servirgli cibo migliore del pesce crudo che ha dovuto mangiare nella giungla", ha scherzato Hwang.