Armored Core 6 usa lo stesso motore di Elden Ring per McDonald: ecco perché è importante

Precisamente, McDonald ha scritto: "Nel caso vi fosse qualche dubbio, posso ora confermare al 100% che Armored Core 6 viene eseguito dal motore di Elden Ring / Sekiro. Lo avevamo già supporto, ma ora è confermato". Ovviamente 'confermato' non può essere inteso da parte nostra come 'ufficiale'. McDonald è un modder però affidabile (ricordiamo che è colui che ha realizzato la mod per i 60 FPS di Bloodborne e ha spesso condiviso informazioni molto dettagliate sui giochi di FromSoftware) quindi possiamo considerare quanto da lui detto come sicuro.

Secondo quanto svelato dal noto modder Lance McDonald, il motore grafico utilizzato da Armored Core 6 Fires of Rubicon è lo stesso utilizzato per Elden Ring e Sekiro. L'informazione è stata condivisa tramite X, come potete vedere qui sotto.

Perché la conferma del motore di Armored Core 6 è importante

Ovviamente il giocatore medio non sarà minimamente influenzato dal tipo di motore utilizzato per Armored Core 6 e qualcuno potrebbe non essere stupito dalla cosa. Per i modder e i dataminer, però, è un'informazione importante perché significa che sapranno già "come muoversi" tra le linee di codice del gioco alla ricerca di dettagli interessanti.

Per i giocatori PC questo significa che sarà più semplice e rapido ottenere mod di qualità, visto che i modder non avranno bisogno di troppo tempo per imparare le unicità di Armored Core 6. Su X, infatti, gli utenti stanno ad esempio già commentando che sarà facile vedere in Armored Core 6 delle mod dedicate a personaggi di altri giochi di FromSoftware realizzati con lo stesso motore.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Ci sarà anche una Xbox Series X in versione custom Armored Core 6.