Starfield: dovete guardare questo documentario di Netflix prima di giocare, dice Bethesda

Starfield è dietro l'angolo e gli appassionati non vedono l'ora di partire all'avventura nello spazio. Prima però c'è qualcos'altro da fare: guardare il documentario di Netflix chiamato Unknown: La macchina del tempo cosmica. Non siamo noi a suggerirlo, sia chiaro, ma Bethesda stessa.

Pete Hines, Head of Publishing presso Bethesda, ha scritto tramite X che i fan dovrebbero vedere questo documentario se ancora non l'hanno fatto. Precisiamo che il programma è disponibile anche in Italia con doppiaggio italiano.