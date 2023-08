Fate/Samurai Remnant, provato il promettente action Koei Tecmo

Nel 2004 la visual novel per PlayStation 2 (censurata) e Windows (esplicita) Fate/Stay Night ha gettato il seme per una serie di considerevole successo e longevità. Fate ha ben presto valicato i confini videoludici per trasformarsi in manga, anime, film e serie TV (trasmesse anche da Netflix). L'universo è molto articolato e sarebbe riduttivo riassumerlo in poche righe, ma il leit motiv della saga ruota attorno al dualismo Master/Servant. I primi sono i combattenti della guerra per il Santo Graal, i secondi personaggi famosi del passato evocati in loro aiuto per vincere il torneo. Non poteva essere diversamente per il nuovo gioco di Koei Tecmo: abbiamo provato Fate/Samurai Remnant ed ora è il turno di condividere le prime impressioni.

Abilità speciali e attacchi finali arricchiranno il sistema di combattimento di Fate/Samurai

Ambientato nel Giappone medievale, e più precisamente nell'era Keian (a cavallo della metà del XVII secolo), Fate/Samurai Remnant vede come protagonista lo stralunato samurai Iori Miyamoto. Per guadagnarsi da vivere sfrutta le proprie abilità per mantenere l'ordine a Edo (l'antica Tokyo), ma dopo una banale battaglia si ritrova, sul dorso della mano sinistra, uno strano tatuaggio rosso: è il segno che è stato scelto come Master. Non a caso, qualche ora più tardi, lo troviamo braccato da un Servant avversario che sta per sferrare il colpo di grazia. Nel momento più drammatico compare in suo aiuto la mitica Saber (nome più che noto ai fan della serie) che lo salva e gli illustra il rituale della Luna Crescente, in cui si è trovato suo malgrado coinvolto. Si tratta di una sorta di torneo in cui sette Master, accompagnati dai rispettivi servitori, devono affrontarsi in scontri letali: solo il vincitore potrà completare il rituale e vedere esaudito un proprio desiderio.