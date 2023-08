Kojima pubblica foto di Keanu Reaves e Norman Reedus: sono legate a Death Stranding 2?

Come potete vedere dal post di Instagram qui sopra, si tratta di tre fotografie nelle quali vediamo i due famosi attori. Pare che i due stiano guidando delle moto da qualche parte. Sappiamo che sia Keanu Reeves che Norman Reedus sono appassionati di moto. Norman Reedus ha anche condotto per AMC uno show dedicato. Keanu Reeves è invece co-fondatore di Arch Motorcycle, produttore di motociclette americane.

Death Stranding 2 è legato alle fotografie?

Norman Reedus in Death Stranding 2

Le fotografie sono state condivise da Kojima senza alcun tipo di commento e non sono direttamente legate alla produzione di videogiochi. Ovviamente però Kojima è un "sorvegliato speciale" in rete e spesso si diverte e a condividere teaser riguardo alle sue opere. Considerando poi che Norman Reedus è uno degli attori principali di Death Stranding 2, i fan hanno subito iniziato a pensare che queste fotografie siano state condivise per suggerire che Keanu Reeves potrebbe apparire nel nuovo gioco.

Ricordiamo anche che Reeves aveva fatto visita a Kojima Productions nel 2019 prima dell'uscita del gioco e che ha già interpretato personaggi in videogiochi, come Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Vederlo in Death Stranding 2, anche solo in un ruolo minore, non sarebbe strano.

Ovviamente sono solo speculazioni, quindi dovremo attendere nuove presentazioni e annunci per scoprire qualcosa di più su Death Stranding 2. Ricordiamo poi che Kojima non si affida alle agenzie per trovare attori e ha un motivo specifico.