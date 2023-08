Black Myth: Wukong, tanti nuovi dettagli sul gameplay dell'action RPG in Unreal Engine 5

Tra le informazioni riportate nell'articolo pare che il gioco non sarà strutturato come un open world, piuttosto ci saranno vari livelli con mappe apert e e percorsi multipli che offriranno comunque una certa libertà di esplorazione ai giocatori. Quelli più meticolosi ad esempio potrebbero imbattersi anche in delle boss fight segrete, come quella che abbiamo visto nei nuovi video gameplay apparsi nella giornata odierna .

Tramite un evento in Cina, Game Science ha dato la possibilità a una ristretta cerchia di giocatori di provare in anteprima la demo di Black Myth: Wukong e grazie a un hands-on di IGN USA sono arrivati tanti dettagli sul gameplay di questo atteso action RPG.

L'arte del combattimento di Black Myth: Wukong

Uno dei boss presenti nella demo di Black Myth: Wukong

Almeno nella demo, l'arma principale è il bastone magico di Sun Wukong (Golden Cudgel o Ruyi Jingu Bang in cinese) che come nella mitologia è in grado di allungarsi a comando. Il giocatore ha disposizione vari attacchi che cambiano a seconda del ritmo. I colpi leggeri permettono di accumulare Focus Point, che vengono visualizzati nell'angolo in basso a destra dello schermo, mentre quelli pesanti consumano questi punti. Alternando attacchi leggeri e pesanti è possibile dare vita a delle combo, mentre usare questi ultimi un istante prima che il protagonista venga colpito scatena una catena di attacchi ancora più potente e garantisce uno momentaneo stato di invincibilità.

In aggiunta agli attacchi leggeri e pesanti, i giocatori potranno scegliere tra tre differenti posture, Smash Form, Pillar Form e Thrust Form in ogni momento, che cambiano di conseguenza la tipologia, la velocità e la potenza dei colpi inferti. Ma non è finita qui, perché i giocatori potranno sfruttare anche una serie di incantesimi, nonché trasformarsi in varie creature, tra cui un lupo e una creatura in grado di utilizzare attacchi velenosi. In particolare pare che potremo accedere a un numero maggiore di trasformazioni completando delle missioni secondarie.

Non mancano ovviamente anche salti e schivate. La schivata istantanea consente al protagonista di creare un fantasma dietro di sé e di eludere gli attacchi per poi contrattaccare immediatamente. Si può usare all'infinito o perlomeno fin tanto che non si esaurisce la barra dell'energia. Non è chiaro se si tratta di un'abilità base o da sbloccare facendo salire di livello il protagonista, ma stando alle parole degli sviluppatori sarà possibile potenziarla ulteriormente, ad esempio trasformando il fantasma in una bomba che danneggia i nemici.

Vi ricordiamo che Black Myth: Wukong sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC durante il corso dell'estate 2024. Nelle ultime ore sono arrivate altre novità, come ad esempio una serie di nuove immagini e la conferma che il gioco purtroppo non sarà localizzato in italiano.