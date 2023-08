Starfield, il lead designer ricorda un collega scomparso col quale ha creato una missione del GDR

Emil Pagliarulo , lead designer e scrittore di Starfield , ha parlato di una delle missioni del gioco che, a suo dire, "non vede l'ora che i giocatori la sperimentino". La missione è stata creata insieme a Eric "Ferret" Baudoin , che stava lavorando come senior designer su Starfield prima della sua morte, avvenuta nell'ottobre dello scorso anno.

Più dettagli dopo la pubblicazione di Starfield

Per ora non possiamo ancora sapere esattamente quale sia la missione realizzata da Pagliarulo e da Baudoin, ma dopo la pubblicazione di Starfield il Lead Designer svelerà il nome di tale "quest" così da permettere a tutti di vedere in modo dettagliato quanto Baudoin sia stato in grado di donare a Starfield.

