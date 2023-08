Google Pixel Buds A-Series in sconto al prezzo minimo storico tramite un'offerta di Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per gli auricolari Google Pixel Buds A-Series. Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 14.73€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Google Pixel Buds A-Series dispongono di driver dinamici da 12 mm. L'audio si adatta al luogo, tramite alla funzionalità Suono che regola il volume in base al suono dell'ambiente. Dispongono di microfoni per fare chiamate in modo chiaro. La batteria promette fino a 5 ore di ascolto che diventano 24 con la custodia di ricarica.