Diablo 4: un'infografica sulle novità in arrivo nella Stagione del Sangue

Blizzard ha pubblicato un'interessante infografica su X, che di fatto sintetizza le maggiori novità in arrivo in Diablo 4 con la Stagione del Sangue, in partenza il 17 ottobre 2023 e dunque ormai pronta al lancio.

Tra le maggiori novità che verranno introdotte ci sono i poteri vampireschi, che consentiranno di ampliare le capacità dei personaggi con nuove abilità speciali. Potranno essere ottenuti attraverso il Sangue Potente e la rispettiva Armatura del Patto.



Tra i nuovi nemici principali troviamo il Signore dei Vampiri Zir, accompagnato dalla sua armata di Cercatori di Sangue, oltre a 5 nuovi boss di endgame da conquistare per i giocatori di livello più alto.