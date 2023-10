Diablo 4 va ricomprato su Steam, già molte le lamentele

Diablo 4 sarà oggetto di un bombardamento di recensioni negative al momento dell'uscita su Steam il 17 ottobre 2023. Lo si può facilmente capire dalla reazione avute dall'annuncio dell'arrivo del gioco sulla piattaforma. Più precisamente, a far scaldare gli animi è stato il dettaglio che chi già lo possiede e lo vorrà giocare anche su Steam, dovrà ripagarlo. A far irritare molti anche la necessità di avviare comunque Battle.net per giocarci. Insomma, si prospetta il solito bagno di sangue da parte della comunità, come quello già visto per Overwatch 2, con gli utenti che hanno usato le recensioni di Steam per sfogarsi.