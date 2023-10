eFootball 2024: al via la Stagione 2 'Elevate the Excitement' con l'AFC Champions League

Konami ha dato il via oggi alla Stagione 2 di eFootball 2024, intitolata "Elevate the Excitement", che come da tradizione porta con sé una serie di novità, incluse in questo caso nuove squadre.

Nello specifico è stata aggiunta nella Authentic Mode la Trendyol Süper Lig, la principale divisione calcistica turca, che include club rinomati come Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK e Trabzonspor.

Non è finita qui, perché grazie a una nuova partership tra Konami e l'Asian Football Confederation, sono stati aggiunti a eFootball 2024 tutti i club che partecipano all'AFC Champions League, provienienti da Australia, Giappone, Iran, Qatar e tre club dall'Arabia Saudita: Al Nassr, Al Ittihad Club e Al Hilal SFC. A tal proposito è stata aggiunta anche la lingua araba per eFootball Mobile.