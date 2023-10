Silent Hill: Ascension, la data di uscita della serie compare su Google Play

Silent Hill: Ascension potrebbe avere una data di uscita, comparsa su Google Play in occasione dell'apertura delle pre-registrazioni: stando a queste informazioni, la serie interattiva farà il proprio debutto il 31 ottobre alle 9 PM ET, che da noi corrispondono alle 3 del mattino del 1 novembre.

Annunciato esattamente un anno fa, Silent Hill: Ascension è appunto uno show interattivo, progettato per svolgersi sulla base del feedback degli spettatori e delle loro decisioni, registrate di volta in volta.

I produttori della serie non hanno in realtà ancora annunciato una data di uscita per Ascension, ma immaginiamo a questo punto che arriverà a breve un comunicato ufficiale con tutti i dettagli del caso. Nel frattempo, riguardiamo il trailer d'esordio.