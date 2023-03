Silent Hill 2: il remake è quasi pronto, ha dichiarato Bloober Team

Lo studio di sviluppo Bloober Team ha fatto sapere che lo sviluppo del remake di Silent Hill 2 è quasi ultimato. A dirlo è stato il CEO Piotr Babieno in un'intervista concessa a PAP Business. Ora la parola spetta all'editore Konami, che deve decidere la data d'uscita.

Nell'intervista Babieno è stato molto specifico, definendo Silent Hill 2 "tecnicamente pronto". Ciò non significa che lo sviluppo è stato completato, perché il gioco ha ancora bisogno di rifiniture e deve essere ottimizzato per le piattaforme su cui sarà lanciato (PC e PS5). Comunque sia è entrato nella sua fase finale e ora spetta a Konami dedicarsi al marketing e decidere quando lanciarlo.

Silent Hill 2 è stato annunciato a ottobre 2022, quando era già in un avanzato stato di sviluppo. Konami all'epoca non ha fatto menzione della possibile data d'uscita. Bloober Team di suo ha condiviso in più occasioni dettagli sul remake, affermando che la storia sarà fedele a quella originale e che ha migliorato il design dei combattimenti e l'intelligenza artificiale.

Quindi presto si tornerà a Silent Hill. In una versione graficamente migliorata della città, che si spera sia altrettanto terrorizzante di quella vista nell'originale. Insomma, non c'è riposo per James Sunderland, il protagonista.

Per il resto vi ricordiamo che Bloober Team è al lavoro anche su altri titoli, tra i quali il nuovo Layers of Fear. In totale sta sviluppando sei titoli misteriosi, oltre a quelli conosciuti. Non si può dire che non sia uno studio di sviluppo attivo.