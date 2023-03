Elden Ring è il gioco dell'anno per i Game Developers Choice Awards della GDC 2023

Elden Ring di FromSoftware è stato eletto gioco dell'anno dai Game Developers Choice Awards, il premio dato dagli sviluppatori agli sviluppatori nel corso della GDC 2023. La premiazione si è svolta anche quest'anno al Moscone Convention Center di San Francisco.

Elden Ring ha vinto anche altri due premi: Best Visual Art e Best Design. Bene anche God of War Ragnarok di Sony Santa Monica, che è tornato a casa con tre premi: Best Audio, Best Technology, e il premio del pubblico. Leggiamo l'elenco di tutti i premiati, ma non prima di aver visto il video con un montaggio dei giochi vincenti:

Best Debut: Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive) Best Visual Art: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Best Audio: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Best Narrative: Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios) Social Impact Award: Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller) Innovation Award: Immortality (Half Mermaid Productions)

Immortality (Half Mermaid Productions) Best Technology: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Best Design: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Audience Award: God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment) Game of the Year: Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment) Pioneer Award: Mabel Addis

Mabel Addis Lifetime Achievement Award: John Romero

Tra gli altri premi, il Lifetime Achievement Award è andato a John Romero, uno dei fondatori di id Software, nonché tra gli autori di classici indiscussi quali Wolfenstein 3D, Doom e Quake. Il Pioneer Award è invece stato assegnato postumo a Mabel Addis, l'autrice di The Sumerian Game del 1964. Si tratta della prima game designer della storia, nonché autrice del primo videogioco narrativo.