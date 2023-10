Cyberpunk 2077: aggiornamento 2.01 disponibile, ecco cosa cambia

CD Projekt Red ha pubblicato la patch 2.01 di Cyberpunk 2077, valida sia per il gioco base, sia per l'espansione Phantom Liberty. Stando a quanto riportato sulla nota di rilascio ufficiale, si tratta di un aggiornamento mirato a risolvere alcuni bug introdotti dalla maxi patch 2.0, a migliorare le performance generali del gioco su tutte le piattaforme, soprattutto nell'area di Dogtwon.

Naturalmente ci sono anche dei fix specifici. Ad esempio della versione PC è stato risolto un bug fa faceva apparire i tasti del controller sull'interfaccia utente, anche quando si giocava con mouse e tastiera. Inoltre è stata migliorata la qualità dell'immagine con DLSS Ray Recostruction nelle impostazioni Ultra Performance.

Come al solito, l'aggiornamento si scaricherà in automatico su tutte le piattaforme. Per le versioni GOG, Steam ed Epic Games Store dovrete naturalmente lanciare i relativi client. Per la nota di rilascio completa, cliccate qui.