DuckTales, il primo vero successo di Disney nel mondo dei videogiochi

Da sempre un'azienda attenta ai nuovi sviluppi tecnologici, all'inizio degli anni '80 Disney aveva iniziato a interessarsi anche del medium videoludico. Come proporre i classici personaggi sul mercato in maniera del tutto nuova? Nel 1981 arriva il primo contatto tra zio Walt e un'allora poco conosciuta azienda giapponese: Nintendo. Da lì la nascita di un Game & Watch a tema, con Topolino che raccoglie delle uova, attento a non farne cadere. Ne seguiranno poi altri, anche con Paperino, ma nel frattempo Disney inizierà anche a collaborare con una nutrita serie di software house e publisher. Ricordiamo, per esempio, Atari per la serie di giochi per 2600 legati al film Tron, o anche Sierra On-Line per giochi di avventura educativi con Paperino e Pippo su PC. Il poco ricordato Basil l'Investigatopo fu anche uno dei primi film Disney a uscire corredato da un titolo di avventura, realizzato da Gremlin Graphics, per Commodore 64, Amstrad CPC e Atari 8-bit. Nonostante il discreto successo, difficilmente potremmo definire questi videogiochi delle vere e proprie hit.

Ci pensa Capcom Mickey Mousecapade Il 1988 porterà alla nascita di Walt Disney Computer Software, uno studio dedicato alla creazione e pubblicazione di videogiochi per conto dell'azienda. L'operazione ebbe - almeno inizialmente - poco successo perché nessuno del management sembrava aver colto la differenza tra film e questo nuovo media. Infatti, per arrivare a uno dei primi veri successi Disney nel mondo videoludico, l'azienda dovrà, di nuovo, collaborare con una software house esterna: Capcom. Dopo la realizzazione di Mickey Mousecapade, uscito solo in America nel 1988 con discreti risultati di vendite, Disney darà il via libera alla pubblicazione di un altro platformer. Ispirato a una delle serie a cartoni di maggior successo del periodo, DuckTales si conferma - a distanza di quasi 35 anni, uno dei migliori prodotti targati dall'azienda americana usciti negli anni Ottanta. La serie a cartoni originale vedeva protagonista Zio Paperone, i nipotini e vari altri personaggi come Jet McQuack impegnati in varie avventure fantastiche. Il videogioco era ispirato alla serie, ma non troppo da dover rendere necessaria una familiarità con questa per poterselo godere. Realizzato da gran parte del team originale di Mega Man, tra cui il produttore Tokuro Fujiwara e il grafico Keiji Inafune, DuckTales fu il gioco giusto al momento giusto. Proprio qua, infatti, la vita a Paperopoli era un gran sballo.

Un platform per domarli Ducktales su NES Nel platform per NES, controlliamo Zio Paperone alla ricerca di cinque tesori diversi, sparsi in varie parti del mondo: dalla Transilvania all'Amazzonia passando, ovviamente, per la Luna. Armati solo del fido bastone di Paperone (perdonate la rima), riusciremo a sconfiggere agevolmente nemici come mummie e gorilla che ci separano dal successo capitalistico planetario. Lo stesso bastone può essere anche usato per superare alcune tipiche sequenze platform, anche se non è sempre agevole da utilizzare. Unendo classiche meccaniche di platforming a un level design solido, più una difficoltà, sì alta, ma gestibile, DuckTales viene spesso ricordato - a ragion veduta - come uno dei migliori platform usciti per la console a 8-bit Nintendo. Come non citare poi le magnifiche musiche di Hiroshige Tonomura, con il "moon theme" ormai assunto a vero e proprio meme, ma che rimane a detta di molti uno dei temi musicali più belli mai realizzati su quella console. DuckTales è uno di quei platform che potrebbe riuscire a rendervi nostalgici perfino di un periodo che non avete vissuto.

La specializzazione di Capcom DuckTales Quest for Gold L'azienda americana costrinse Capcom a diverse modifiche per rendere DuckTales adatto agli "standard Disney". Per esempio, chiese la rimozione di alcuni simboli religiosi, oltre che di sostituire gli originali hamburger con i coni gelato per recuperare salute. Forse Paperone ha problemi con i grassi saturi? Ricordiamo che nel 1990 uscì anche un altro titolo legato alla serie, ma completamente slegato dal platform di Capcom. Realizzato da Incredible Technologies per MS-DOS , DuckTales: The Quest for Gold presenta una selezione di minigiochi, solo alcuni con meccaniche platform, con una grafica sicuramente notevole per le capacità media di un PC dell'epoca. Nonostante una maggior fedeltà alla serie TV, con numerosi riferimenti agli episodi, Quest for Gold risulta comunque molto meno coinvolgente rispetto all'equivalente NES. Capcom produrrà diversi altri titoli per Disney negli anni novanta. Per primo ricordiamo il seguito, DuckTales 2, uscito negli ultimi anni di vita del NES (1993). Presentava uno stile decisamente meno lineare, nonché anche controlli parzialmente rivisti. Nonostante come giocabilità potremmo definirlo anche migliore del precedente, viene ricordato più di rado. Probabilmente, l'uscita in un periodo in cui molti erano già passati al Super Nintendo non ha giovato alla memorabilità del seguito. Per la console 8-bit, Capcom ha realizzato anche altri platform come TailSpin e il ben più famoso Chip'n Dale Rescue Rangers. Anche il meno ricordato Darkwing Duck, il supereroe papero, ha potuto contare su di titolo NES sempre creato da Capcom. L'azienda giapponese si era praticamente specializzata nella creazione di giochi legati alla serie a cartoni del famigerato "Disney Club". O forse dovremmo dire "Sabato Disney"?