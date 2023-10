Assassin's Creed Mirage, un video mette in evidenza l'eccessiva potenza di Basim

Assassin's Creed Mirage soffre di evidenti problemi con il bilanciamento della difficoltà, e un video pubblicato su Twitter mette in evidenza l'eccessiva potenza di Basim quando il personaggio migliora le proprie abilità.

La sequenza è senz'altro spettacolare, ma anche drammaticamente chiara nel mostrare gli attuali limiti del gameplay del gioco Ubisoft: Basim lancia dei coltelli approfittando di un bullet time mentre è sospeso a mezz'aria per uccidere un nemico ed elimina l'altro ricorrendo alla Prontezza dell'Assassino.

Non è finita: quando una terza guardia cerca di colpirlo alle spalle, il personaggio effettua un "parry venefico", dopodiché punta altri due soldati sempre con la Prontezza dell'Assassino, uccidendoli in pochi istanti.

Come abbiamo scritto nella recensione di Assassin's Creed Mirage, purtroppo questi elementi finiscono per banalizzare la sfida e trasformano Basim in una macchina da guerra: un problema storico per la serie, ma che speravamo non si ripresentasse in Mirage.