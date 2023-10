Deltarune uscirà prima del previsto, con l'arrivo del Capitolo 4

Non c'è ancora una data d'uscita in ogni caso, ma questo anticipa un po' i programmi rispetto a quanto era stato comunicato inizialmente. Deltarune, che può essere visto come il successore di Undertale, è infatti ancora in fase di sviluppo e il suo autore, Toby Fox, ha deciso di pubblicarne i capitoli separatamente non appena questi sono pronti, con l'idea poi di rendere disponibile una versione completa a più ampia una volta conclusi i lavori.

Toby Fox ha comunicato alcuni cambi al piano previsto per il lancio di Deltarune , che sostanzialmente verrà anticipato con il gioco che sarà disponibile prima del previsto, non appena sarà pronto il Capitolo 4 .

Uno strano piano di pubblicazione

Deltarune, un'immagine del gioco

Inizialmente, il rilascio doveva avvenire dopo la pubblicazione del Capitolo 5, ovvero l'ultimo previsto, ma Fox ha deciso invece di anticipare i tempi e fare in modo che Deltarune sia acquistabile già con l'uscita del Capitolo 4, perché a quanto pare l'attesa sarebbe troppo lunga per arrivare in fondo al Capitolo 5.

Questo significa che la conclusione del gioco potrebbe dunque arrivare in seguito, anche se la comunicazione dello sviluppatore non è molto chiara in proposito. Nel frattempo, sono già stati distribuiti gratuitamente i primi due capitoli, mentre il Capitolo 3 è quasi completo, dunque la sua uscita dovrebbe essere comunicata a breve.