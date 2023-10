Xbox Game Pass, ottobre 2023: scopriamo i giochi della seconda metà del mese

Ci lasciamo alle spalle la prima metà del mese e iniziamo a vedere i nuovi giochi del catalogo di Xbox Game Pass per la fine di ottobre 2023, che confermano l'ottimo livello visto in questi mesi nel servizio Microsoft. Dopo uscite di altissimo calibro come Starfield e Forza Motorsport, in questo caso arriveranno una buona dose di titoli da parte di altri publisher, tra prodotti di dimensioni notevoli e produzioni indie assortite. Ci troviamo, peraltro, nel corso di un periodo particolarmente interessante per Xbox e il Game Pass, considerando le ultime novità emerse in questi ultimi giorni.

L'acquisizione di Activision Blizzard ha concluso il suo lungo e incerto iter e questo porterà a un notevole sconvolgimento nel catalogo del Game Pass: pensate a quanti giochi classici e moderni potranno arrivare e quanti nuovi blockbuster saranno disponibili dal lancio nel servizio. Ci troviamo comunque in un periodo davvero interessante, caratterizzato da uscite pesanti ma che prepara la strada a un ulteriore potenziamento dell'offerta. Nel frattempo, diamo un'occhiata ai giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre 2023 per Xbox Game Pass, mentre ricordiamo quelli lanciati nelle prime due settimane e quelli che lasceranno il catalogo alla fine del mese.