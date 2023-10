Final Fantasy 14: l'open beta di Xbox ha un periodo di uscita

Il Final Fantasy Fan Fest di Londra è stato l'occasione perfetta per scoprire tante novità su Final Fantasy 14. L'MMORPG di Square Enix è disponibile su PC e PlayStation, ma è in arrivo anche su Xbox e durante l'evento è stato indicato che la beta aperta è prevista per metà gennaio 2024 e si concluderà a febbraio 2024.

Per il momento non abbiamo ancora informazioni precise riguardo ai giorni, ma considerando che mancano ancora alcuni mesi è perfettamente normale. Sicuramente Square Enix ci aggiornerà più avanti e non ci resta quindi che attendere.